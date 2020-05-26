Milan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma

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Um dos principais nomes do elenco do Milan, o goleiro Gianluigi Donnarumma pode estender o vínculo com o clube rossonero segundo o site "Calciomercato". O atual contrato do italiano vai até o junho de 2021.

As negociações estão sendo conduzidas pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, que é diretor do clube rubro-negro, mas não deve permanecer para a próxima temporada. A extensão de contrato do arqueiro é o último desejo de ídolo do Milan.