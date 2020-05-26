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futebol

Milan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma

Goleiro de 21 anos é titular absoluto do Milan e também atua na seleção italiana. Jogador tem somente mais um ano de contrato com o Rossonero...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 21:15

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 21:15

Crédito: AFP
Um dos principais nomes do elenco do Milan, o goleiro Gianluigi Donnarumma pode estender o vínculo com o clube rossonero segundo o site "Calciomercato". O atual contrato do italiano vai até o junho de 2021.
As negociações estão sendo conduzidas pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, que é diretor do clube rubro-negro, mas não deve permanecer para a próxima temporada. A extensão de contrato do arqueiro é o último desejo de ídolo do Milan.
Caso Donnarumma não renove com a equipe de Milão, ele poderá deixar o San Siro de graça ao fim da próxima temporada. A partir de janeiro, o goleiro poderá assinar um pré-contrato.E MAIS:Ex-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíacaRafinha relembra conquista da Champions pelo Bayern de MuniqueAndré Villas-Boas aceita permanecer no Olympique de MarselhaPhilippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglês E MAIS:

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