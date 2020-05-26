Milan deseja renovar o contrato do goleiro Donnarumma

Um dos principais nomes do elenco do Milan, o goleiro Gianluigi Donnarumma pode estender o vínculo com o clube rossonero segundo o site "Calciomercato". O atual contrato do italiano vai até o junho de 2021.
As negociações estão sendo conduzidas pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, que é diretor do clube rubro-negro, mas não deve permanecer para a próxima temporada. A extensão de contrato do arqueiro é o último desejo de ídolo do Milan.
Caso Donnarumma não renove com a equipe de Milão, ele poderá deixar o San Siro de graça ao fim da próxima temporada. A partir de janeiro, o goleiro poderá assinar um pré-contrato.E MAIS:Ex-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíacaRafinha relembra conquista da Champions pelo Bayern de MuniqueAndré Villas-Boas aceita permanecer no Olympique de MarselhaPhilippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglês E MAIS: