Milan derrota o Cagliari na despedida do Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação/AC Milan

Neste sábado, o Milan se despediu do Campeonato Italiano 2019/20 ao derrotar o Cagliari por 3 a 0 com gols de Klavan (contra), Ibrahimovic e Castillejo. Apesar da paralisação em virtude da pandemia e da maratona de jogos, o Calcio chega ao fim neste final de semana, e o clube rossonero conquistou uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Confira a classificação do Campeonato Italiano

Rossoneros no ataqueO Milan inicou a partida comandando as ações ao antecipar a marcação e não dar espaço aos visitantes. Com isso, aos 11, Rafael Leão entrou na área com liberdade e acertou o poste direito do goleiro Cragno, mas a bola voltou e Klavan colocou contra o próprio patrimônio. Em seguida, Rafael Leão novamente recebeu um bom passe e chutou, porém acertou a trave de novo.

Ibra perde pênaltiNa melhor chance do Cagliari no primeiro tempo, Pereiro tentou aproveitar um rebote na entrada da área, mas a bola passou perto do gol de Donnarumma. O Milan revidou com ótima chegada, no entanto a bola desviou na mão do zagueiro do Cagliari e o árbitro assinalou pênalti. Ibrahimovic foi para a cobrança, mas Cragno brilhou e fez uma ótima defesa, evitando que os rossoneros ampliassem o marcado.