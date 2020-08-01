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futebol

Milan derrota o Cagliari na despedida do Campeonato Italiano

Na última rodada do Calcio, equipe rossonera joga bem e vence com tranquilidade. Klavan (contra), Ibrahimovic e Castillejo fizeram os gols da partida. Sueco ainda perdeu um pênalti...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 17:41
Crédito: Divulgação/AC Milan
Neste sábado, o Milan se despediu do Campeonato Italiano 2019/20 ao derrotar o Cagliari por 3 a 0 com gols de Klavan (contra), Ibrahimovic e Castillejo. Apesar da paralisação em virtude da pandemia e da maratona de jogos, o Calcio chega ao fim neste final de semana, e o clube rossonero conquistou uma vaga na próxima edição da Liga Europa.
Confira a classificação do Campeonato Italiano
Rossoneros no ataqueO Milan inicou a partida comandando as ações ao antecipar a marcação e não dar espaço aos visitantes. Com isso, aos 11, Rafael Leão entrou na área com liberdade e acertou o poste direito do goleiro Cragno, mas a bola voltou e Klavan colocou contra o próprio patrimônio. Em seguida, Rafael Leão novamente recebeu um bom passe e chutou, porém acertou a trave de novo.
Ibra perde pênaltiNa melhor chance do Cagliari no primeiro tempo, Pereiro tentou aproveitar um rebote na entrada da área, mas a bola passou perto do gol de Donnarumma. O Milan revidou com ótima chegada, no entanto a bola desviou na mão do zagueiro do Cagliari e o árbitro assinalou pênalti. Ibrahimovic foi para a cobrança, mas Cragno brilhou e fez uma ótima defesa, evitando que os rossoneros ampliassem o marcado.
Virou goleadaNa volta para a segunda etapa, o Milan continuava a mandar no jogo, com tranquilidade. Aos 10 minutos, Ibrahimovic recebeu um belo passe e ficou cara a cara com o arqueiro adversário. Dessa vez, o sueco não desperdiçou e colocou no fundo da meta do goleiro. Dois minutos depois, Castillejo fez boa tabela com Bonaventura, recebeu na área e estufou as redes. Com o resultado, os rossoneros controlaram até o fim da partida e saíram do San Siro com a vitória.

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