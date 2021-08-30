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futebol

Milan confirma a contratação do volante Tiemoué Bakayoko

Francês de 27 anos irá para sua segunda passagem pelo clube italiano e poderá ser adquirido em definitivo ao final do empréstimo de duas temporadas...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 16:40
Crédito: Divulgação / Milan
O Milan anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante Tiemoué Bakayoko, que pertence ao Chelsea e chega por empréstimo ao clube italiano. Esta será a segunda passagem do francês de 27 anos pelo time rubro-negro. A outra, também cedido pelos ingleses, foi na temporada 2018/19.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie AO Milan não divulgou valores, mas a imprensa internacional diz que os italianos pagaram 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões) pelo empréstimo de dois anos. Ao final do vínculo, o time de Stefano Pioli terá a obrigação de compra em caso de cumprimento de determinadas metas estabelecidas em contrato. - Estou muito feliz por estar aqui. Tenho tantas boas lembranças daqui. Não tive um bom começo, mas no final o clube, a torcida e o estafe também me mostraram muito carinho. É por isso que sempre pensei que voltaria para cá um dia. Era um dos meus sonhos - disse Bakayoko em sua chegada.
Criado no Rennes, Bakayoko despontou com a camisa do Monaco. Contratado pelo Chelsea em 2017 por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões à época), o volante não se adaptou e foi emprestado a Milan, Monaco e Napoli, onde atuou na temporada passada. Pelo clube rossonero, tem 42 partidas e um gol feito.
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