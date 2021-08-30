Milan confirma a contratação do volante Tiemoué Bakayoko

O Milan anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante Tiemoué Bakayoko, que pertence ao Chelsea e chega por empréstimo ao clube italiano. Esta será a segunda passagem do francês de 27 anos pelo time rubro-negro. A outra, também cedido pelos ingleses, foi na temporada 2018/19.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie AO Milan não divulgou valores, mas a imprensa internacional diz que os italianos pagaram 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões) pelo empréstimo de dois anos. Ao final do vínculo, o time de Stefano Pioli terá a obrigação de compra em caso de cumprimento de determinadas metas estabelecidas em contrato. - Estou muito feliz por estar aqui. Tenho tantas boas lembranças daqui. Não tive um bom começo, mas no final o clube, a torcida e o estafe também me mostraram muito carinho. É por isso que sempre pensei que voltaria para cá um dia. Era um dos meus sonhos - disse Bakayoko em sua chegada.