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futebol

Milan cogitou contratação de meia Pedri, revela portal italiano

Clube rossonero achou que o valor era caro para um jovem que atuava na segunda divisão espanhola e o Barcelona seguiu negociando para assegurar a promessa de 18 anos...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 11:38
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Milan teve interesse na contratação do meia-atacante Pedri, do Barcelona, de acordo com o portal “Calciomercato”. Os italianos tinham boas informações sobre o jogador na última temporada, mas os dirigentes acharam o valor do atleta um pouco caro para um jovem que atuava na segunda divisão da Espanha.
Segundo o site, Zvonimir Boban, antigo responsável pela área esportiva do Milan, chegou a se reunir com Maldini e Massara para tratar a contratação do atleta, mas o Barça se adiantou e conseguiu levar a melhor na disputa. Além da equipe rossonera, o Real Madrid também perdeu a chance de contratar Pedri.
Em sua primeira temporada com a camisa blaugrana, a joia que completou 18 anos no último mês de novembro vem conseguindo destaque no time de Ronald Koeman. O camisa 16 já participou de 13 jogos na temporada, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, e já anotou dois gols.

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