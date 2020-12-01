Milan cogitou contratação de meia Pedri, revela portal italiano

O Milan teve interesse na contratação do meia-atacante Pedri, do Barcelona, de acordo com o portal “Calciomercato”. Os italianos tinham boas informações sobre o jogador na última temporada, mas os dirigentes acharam o valor do atleta um pouco caro para um jovem que atuava na segunda divisão da Espanha.
Segundo o site, Zvonimir Boban, antigo responsável pela área esportiva do Milan, chegou a se reunir com Maldini e Massara para tratar a contratação do atleta, mas o Barça se adiantou e conseguiu levar a melhor na disputa. Além da equipe rossonera, o Real Madrid também perdeu a chance de contratar Pedri.
Em sua primeira temporada com a camisa blaugrana, a joia que completou 18 anos no último mês de novembro vem conseguindo destaque no time de Ronald Koeman. O camisa 16 já participou de 13 jogos na temporada, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, e já anotou dois gols.