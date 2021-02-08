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futebol

Milan busca renovar contrato de Ibra por mais uma temporada

Atacante sueco é o principal jogador da equipe italiana nesta temporada com 14 gols marcados em 11 jogos disputados no Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 12:14

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:14

Crédito: Ibrahimovic marcou dois gols no último final de semana (MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan busca renovar o contrato de Ibrahimovic por mais uma temporada, segundo o portal “La Repubblica”. O artilheiro do clube, que alcançou a marca de 501 gols por equipes profissionais na sua carreira no último domingo, encerra seu vínculo ao final da temporada, mas pode estar presente no projeto do time para a próxima Champions League.Mesmo aos 39 anos e enfrentando algumas lesões, o sueco tem tido papel fundamental na campanha do Milan no Campeonato Italiano nesta temporada. Seu clube lidera o torneio após 21 rodadas e o sueco é o goleador do elenco com 14 gols marcados em apenas 11 jogos disputados. O artilheiro da competição é Cristiano Ronaldo com 16 tentos marcados.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Além disso, Ibrahimovic tem a intenção de se manter no alto nível do futebol para ter a chance de voltar a jogar pela seleção de seu país e poder disputar a Copa do Mundo de 2022. Segundo a publicação, a relação do centroavante com o técnico Janne Andersson começou a melhorar em novembro de 2020 e uma convocação pode pintar a qualquer momento.

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