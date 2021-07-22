Milan busca renovar com lateral e afastar interesse do Paris Saint-Germain

O Milan irá fazer uma proposta de renovação contratual para Theo Hernandez, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A expectativa é de que um acordo seja alcançado no final de agosto e o clube italiano deve reajustar o salário do lateral esquerdo e o converter em um dos atletas mais bem pagos do elenco.Um dos objetivos da equipe rossonera é afastar o interesse do Paris Saint-Germain no francês. Atualmente o plantel de Mauricio Pochettino conta com Juan Bernat e Kurzawa para a ala esquerda. No entanto, nenhum dos dois nomes é tratado como incontestável.
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Theo Hernández está com 23 anos e tem contrato com o Milan até 2024. As informações da imprensa italiana apontam que o atleta se sente em casa na Itália e que quer seguir atuando sob comando do técnico Stefano Pioli nas próximas temporadas.
No último Campeonato Italiano, o lateral foi uma das peças mais importantes do time rossonero. O atleta participou de 33 partidas, marcou sete gols e deu seis assistências, tendo a melhor temporada de sua carreira como profissional.