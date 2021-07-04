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futebol

Milan busca meia do Real Madrid para próxima temporada

Após a saída de Calhanoglu, clube italiano é alvo de especulações neste mercado de transferências e boa relação com equipe espanhola pode facilitar...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 10:35
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
O Milan pensa na contratação de Isco para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O clube italiano busca um novo nome para o setor de meio de campo por conta da saída de Calhanoglu neste mercado de transferências.O atleta de 29 anos tem contrato até 2022 e já foi alvo de diversas especulações nas últimas janelas. O espanhol demonstrava insatisfação devido a pouca minutagem em campo sob comando do técnico Zinedine Zidane e a saída por ser uma solução para ambas as partes.
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O Real Madrid pode perder o jogador sem custos caso não o negocie nas próximas semanas. Além disso, a concorrência no meio de campo merengue deve aumentar nesta temporada por conta dos retornos de empréstimos de Odegaard e Dani Ceballos.
O Milan confia na boa relação que possui no mercado com o Real Madrid e com o técnico Carlo Ancelotti para negociar a chegada de Isco. No entanto, o clube italiano também já foi alvo de especulação de Philippe Coutinho, James Rodríguez e Tadic.

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