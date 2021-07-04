Milan busca meia do Real Madrid para próxima temporada

O Milan pensa na contratação de Isco para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O clube italiano busca um novo nome para o setor de meio de campo por conta da saída de Calhanoglu neste mercado de transferências.O atleta de 29 anos tem contrato até 2022 e já foi alvo de diversas especulações nas últimas janelas. O espanhol demonstrava insatisfação devido a pouca minutagem em campo sob comando do técnico Zinedine Zidane e a saída por ser uma solução para ambas as partes.