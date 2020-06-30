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futebol

Milan busca manter bom momento diante do lanterna do Italiano

Equipe de Pioli vem de duas vitórias seguidas e está seis pontos atrás de zona de Liga Europa. Já o Spal amarga a lanterna da competição e não consegue reagir...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 14:34
Crédito: Divulgação / Milan / Site Oficial
Em grande momento no Campeonato Italiano, o Milan visita o lanterna Spal nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). Após vitórias contra a Lecce e a Roma, a equipe de Pioli está apenas seis pontos atrás do time da capital que ocupa a 5ª colocação e está em zona de classificação para a Liga Europa.
Apesar do adversário se encontrar em uma situação muito complicada, o comandante rossonero quer que o time continue atento nos detalhes..
- Será uma partida difícil. O adversário vem de duas derrotas, mas eles darão o melhor e nós temos que ter muita determinação em campo. Estou satisfeito com a vitória sobre a Roma, mas não gosto da classificação atual.
Pioli também comentou sobre uma possível mudança na equipe devido ao calendário enxuto pós paralisação O treinador destacou a importância das mudanças.
- É sempre importante alinhar o melhor time, mas o banco também é muito importante. Ainda mais agora que há cinco mudanças disponíveis. Será normal fazer alterações para gerenciar melhor o elenco. Até agora administramos bem nossas energias, mas vamos começar a jogar uma partida a cada três dias.
No mesmo horário, outros três jogos vão acontecer pela 29ª rodada. O Verona recebe o Parma, ambos estão logo abaixo do Milan na tabela de classificação. Lecce e Sampdoria se enfrentam em confronto direto para tentarem fugir da zona do rebaixamento. Sem muitas pretensões na competição, a Fiorentina e Sassuolo duelam em Florença.E MAIS:Arsenal e Newcastle tentam contratar atacante do WolfsburgPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no BarcelonaEx-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com BalePochettino é alvo número um para substituir Lage no Benfica E MAIS:

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