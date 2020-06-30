Milan busca manter bom momento diante do lanterna do Italiano

Crédito: Divulgação / Milan / Site Oficial

Em grande momento no Campeonato Italiano, o Milan visita o lanterna Spal nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). Após vitórias contra a Lecce e a Roma, a equipe de Pioli está apenas seis pontos atrás do time da capital que ocupa a 5ª colocação e está em zona de classificação para a Liga Europa.

Apesar do adversário se encontrar em uma situação muito complicada, o comandante rossonero quer que o time continue atento nos detalhes..

- Será uma partida difícil. O adversário vem de duas derrotas, mas eles darão o melhor e nós temos que ter muita determinação em campo. Estou satisfeito com a vitória sobre a Roma, mas não gosto da classificação atual.

Pioli também comentou sobre uma possível mudança na equipe devido ao calendário enxuto pós paralisação O treinador destacou a importância das mudanças.

- É sempre importante alinhar o melhor time, mas o banco também é muito importante. Ainda mais agora que há cinco mudanças disponíveis. Será normal fazer alterações para gerenciar melhor o elenco. Até agora administramos bem nossas energias, mas vamos começar a jogar uma partida a cada três dias.