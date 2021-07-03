Milan busca contratação de Tadic para o meio de campo

Crédito: Atleta tem contrato com o Ajax até 2023 (AFP

Após perder Calhanoglu para a Inter de Milão, o Milan está interessado na contratação de Tadic para a próxima temporada, segundo o portal "Calciomercato". A direção rossonera já iniciou os contatos com o Ajax, com quem o atleta tem contrato até 2023.No clube holandês, o sérvio mostra ser muito versátil no sistema ofensivo, atuando tanto pela ponta esquerda ou direita, mas também fazendo o papel de falso nove. No Milan, o atleta poderia se encaixar no esquema do técnico Stefano Pioli para jogar atrás de Ibrahimovic.

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Além do nome de Tadic, o brasileiro Philippe Coutinho já foi especulado na equipe italiana, uma vez que o Barcelona busca se desfazer do jogador. O meia não está nos planos de Ronald Koeman e traz prejuízos aos cofres culés por conta do seu salário.