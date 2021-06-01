Milan busca contratação de Rodrigo De Paul para a próxima temporada

Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese

O Milan está interessado na contratação do meio-campista Rodrigo De Paul, da Udinese, para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". As informações indicam que o clube dirigido por Stefano Pioli estaria disposto a desembolsar cerca de 40 milhões de euros (R$ 255 milhões) pelo argentino.A imprensa local afirma que o clube tem uma proposta em mãos. O meia receberia uma oferta pelas próximas três temporadas com um salário de três milhões de euros (R$ 19 milhões) por ano. Apesar disso, o negócio ainda não está fechado.

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No entanto, a equipe rossonera tem concorrente na disputa: o Atlético de Madrid. No entanto, os colchoneros estudam outras formas de pagamento e cogita a possibilidade de realizar uma troca para diminuir os custos da operação.