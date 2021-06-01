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futebol

Milan busca contratação de Rodrigo De Paul para a próxima temporada

Meio-campista da Udinese foi um dos grandes destaques do futebol italiano nesta temporada e é alvo de diversos clubes do continente europeu...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 09:11

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 09:11

Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
O Milan está interessado na contratação do meio-campista Rodrigo De Paul, da Udinese, para a próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". As informações indicam que o clube dirigido por Stefano Pioli estaria disposto a desembolsar cerca de 40 milhões de euros (R$ 255 milhões) pelo argentino.A imprensa local afirma que o clube tem uma proposta em mãos. O meia receberia uma oferta pelas próximas três temporadas com um salário de três milhões de euros (R$ 19 milhões) por ano. Apesar disso, o negócio ainda não está fechado.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, a equipe rossonera tem concorrente na disputa: o Atlético de Madrid. No entanto, os colchoneros estudam outras formas de pagamento e cogita a possibilidade de realizar uma troca para diminuir os custos da operação.
O atleta quer participar da próxima Champions League e ambas as equipes oferecem essa possibilidade. De Paul, que está há cinco temporadas na Itália, também já teve passagem pelo futebol espanhol. A decisão deve acontecer nas próximas semanas.

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