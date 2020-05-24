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futebol

Milan busca contratação de jovem zagueiro da base do Sporting

Clube português já recusou uma oferta inicial dos italianos por Eduardo Quaresma. Leões tentam renovar contrato do defensor, enquanto Milan aguarda imbróglio no processo...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 16:28

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 16:28

Crédito: Divulgação/Sporting
Na busca por reforços e pensando em um projeto a longo prazo, o Milan mira a contratação de Eduardo Quaresma, zagueiro da base do Sporting, mas os Leões recusaram uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), de acordo com o jornal “A Bola”. No entanto, os italianos não se dão por vencido e devem insistir no defensor.
As informações indicam que a equipe rossonera está de olho em Quaresma há alguns meses. O jovem de 18 anos está em processo de renovação com o clube português, mas o Milan aguarda por algum ruído durante o processo que possa favorecer a contratação do zagueiro e a remontagem do plantel atual.
O atleta tem Paulo Futre, ex-jogador do Milan, como representante e este fator pode favorecer as conversas. O vínculo atual do português vai até 2021 e Quaresma já fez 23 partidas nesta temporada nas categorias inferiores.E MAIS:Agente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubesAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro Icardi E MAIS:

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