Milan busca contratação de jovem zagueiro da base do Sporting

Crédito: Divulgação/Sporting

Na busca por reforços e pensando em um projeto a longo prazo, o Milan mira a contratação de Eduardo Quaresma, zagueiro da base do Sporting, mas os Leões recusaram uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), de acordo com o jornal “A Bola”. No entanto, os italianos não se dão por vencido e devem insistir no defensor.

As informações indicam que a equipe rossonera está de olho em Quaresma há alguns meses. O jovem de 18 anos está em processo de renovação com o clube português, mas o Milan aguarda por algum ruído durante o processo que possa favorecer a contratação do zagueiro e a remontagem do plantel atual.