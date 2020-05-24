Milan busca contratação de jovem zagueiro da base do Sporting

Na busca por reforços e pensando em um projeto a longo prazo, o Milan mira a contratação de Eduardo Quaresma, zagueiro da base do Sporting, mas os Leões recusaram uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), de acordo com o jornal “A Bola”. No entanto, os italianos não se dão por vencido e devem insistir no defensor.
As informações indicam que a equipe rossonera está de olho em Quaresma há alguns meses. O jovem de 18 anos está em processo de renovação com o clube português, mas o Milan aguarda por algum ruído durante o processo que possa favorecer a contratação do zagueiro e a remontagem do plantel atual.
O atleta tem Paulo Futre, ex-jogador do Milan, como representante e este fator pode favorecer as conversas. O vínculo atual do português vai até 2021 e Quaresma já fez 23 partidas nesta temporada nas categorias inferiores.E MAIS:Agente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubesAgente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro Icardi E MAIS: