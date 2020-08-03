Milan busca a contratação de Serge Aurier, lateral-direito do Tottenham

Classificado para a próxima edição da Liga Europa após uma campanha surpreendente no Campeonato Italiano, o Milan está em busca de reforços para qualificar seu elenco. E de acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o nome de Serge Aurier, do Tottenham, agrada ao time rossonero.O marfinense de 27 anos é uma das peças de confiança do técnico José Mourinho e na última temporada participou de 42 jogos e deu oito assistências, além de ter marcado dois gols.