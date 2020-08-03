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futebol

Milan busca a contratação de Serge Aurier, lateral-direito do Tottenham

Jogador de 27 anos é uma das peças de confiança de José Mourinho nos Spurs...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 14:56

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:56

Crédito: AFP
Classificado para a próxima edição da Liga Europa após uma campanha surpreendente no Campeonato Italiano, o Milan está em busca de reforços para qualificar seu elenco. E de acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o nome de Serge Aurier, do Tottenham, agrada ao time rossonero.O marfinense de 27 anos é uma das peças de confiança do técnico José Mourinho e na última temporada participou de 42 jogos e deu oito assistências, além de ter marcado dois gols.
O Tottenham, no entanto, não está classificado para nenhuma competição continental para 2020/21 e isso pode jogar a favor do Milan, que aposta no projeto europeu para tentar acertar com o atleta.

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