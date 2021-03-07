  • Milan bate o Verona fora de casa e torce por um tropeço da Inter de Milão para encostar na liderança
futebol

Milan bate o Verona fora de casa e torce por um tropeço da Inter de Milão para encostar na liderança

Vantagem de pontos da equipe de Conte pode cair para apenas três pontos se perder na rodada. Krunic e Dalot foram os autores dos gols do clube preto e vermelho...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 13:04
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Milan venceu novamente no Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, a equipe de Pioli conquistou os três pontos contra o Verona, numa partida que terminou em 2 a 0 para os rossoneros. Krunic e Dalot foram os autores dos gols.
VEJA A TABELA DO ITALIANO
Aos 27 minutos do primeiro tempo, uma verdadeira pintura. Krunic cobrou falta na entrada da área, a bola foi cruzada e encobriu o goleiro. Uma cobrança fantástica e sem chances para Silvestri.Com quatro do segundo tempo, Saelemaekers achou Dalot invadindo a área. O português fintou a marcação e chutou para fechar o placar da partida.
O resultado foi excelente para o Milan, que pode encostar novamente na Inter de Milão. A distância, se a equipe de Conte não vencer, pode cair para quatro pontos em caso de empate. Se perder, terminará a rodada apenas três pontos na frente.

