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Milan bate a Atalanta, consegue classificação para a Champions e termina o Italiano em segundo

Vitória por 2 a 0 com gols de Kessié em cobranças de pênalti classificou o Milan para a próxima edição de Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 17:52

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:52

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Na cidade de Bérgamo, o Gewiss Stadium recebeu a partida entre Atalanta e Milan pela rodada final do Campeonato Italiano. O confronto terminou com vitória do Milan por 1 a 0, com dois gols marcados por Kessié em cobranças de pênalti. O resultado classificou as duas equipes para a Champions.
Veja a tabela final do ItalianoPÊNALTIO Milan conseguiu a chance de sair na frente do placar no Gewiss Stadium aos 43 minutos da primeira etapa, quando foi assinalado um pênalti para a equipe. Na cobrança, o volante Franck Kessié, que se tornou o cobrador oficial, converteu para o time visitante.
ATALANTA ERRADurante todo o primeiro, a equipe da Atalanta permaneceu poucas vezes no campo ofensivo. Foram apenas duas finalizações para o time da casa em toda a primeira etapa, e nenhuma delas foi ao gol do goleiro Donnarumma, não gerando problemas ao Milan.
MAIS UMJá no final da partida, a Atalanta perdeu Marten de Roon por conta de uma expulsão. Com mais um pênalti assinalado a favor do Milan aos 48 minutos da segunda etapa, Franck Kessié foi para a cobrança novamente, e converteu pela segunda vez.
TABELA FINALCom o resultado, o Milan terminou o Campeonato Italiano na segunda colocação, e a Atalanta ficou logo na sequência, também se classificando para a Champions League.

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