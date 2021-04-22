Milan anuncia renovação de Zlatan Ibrahimovic por mais um ano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O Milan anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, destaque da equipe italiana na atual temporada. O jogador de 39 anos não terá o seu salário reajustado, e a extensão de contrato será até o final da próxima temporada.

Veja a tabela do ItalianoEm comunicado oficial publicado em seu site e nas redes sociais, o Milan anunciou que Zlatan Ibrahimovic continuará no clube até o final da próxima temporada. Agora, o jogador sueco será vinculado à equipe italiana até Junho de 2022.

A informação já havia sido dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, e foi confirmada pelo clube nesta quinta-feira. Agora, o salário do jogador deve continuar na faixa dos 7 milhões de euros (R$ 46,2 milhões de reais).