Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan anuncia renovação de Zlatan Ibrahimovic por mais um ano

Atacante sueco renovou com a equipe italiana do Milan por mais uma temporada, e salário não será reajustado...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:56
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, destaque da equipe italiana na atual temporada. O jogador de 39 anos não terá o seu salário reajustado, e a extensão de contrato será até o final da próxima temporada.
Veja a tabela do ItalianoEm comunicado oficial publicado em seu site e nas redes sociais, o Milan anunciou que Zlatan Ibrahimovic continuará no clube até o final da próxima temporada. Agora, o jogador sueco será vinculado à equipe italiana até Junho de 2022.
A informação já havia sido dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, e foi confirmada pelo clube nesta quinta-feira. Agora, o salário do jogador deve continuar na faixa dos 7 milhões de euros (R$ 46,2 milhões de reais).
Zlatan Ibrahimovic está em sua segunda passagem pelo Milan, clube que mais atuou na Itália, e já marcou 84 gols em 130 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados