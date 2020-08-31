Milan anuncia renovação de contrato com Ibrahimovic, que agora vestirá a camisa 11

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

O Milan anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o atacante Zlatan Ibrahimovic, de 38 anos, por mais uma temporada. A confirmação veio através do site oficial do Rubro-Negro da Itália.Ibrahimovic agora vestirá a camisa 11 do Milan, mesmo número que utilizou em sua primeira passagem pelo clube. Quando voltou ao time de Milão, em janeiro, a camisa era usada por Borini, que deixou a equipe e o número vago.

- Sinto que sempre estive no Milan, mesmo quando joguei em outro lugar, porque o Milan sempre me tratou bem desde o início. Quem tem boa memória pode lembrar que não gostei do meu trabalho quando cheguei, mas redescobri o meu sorriso graças ao Milan e desde o primeiro dia até agora, o sorriso sempre esteve presente e me sinto em casa e me apaixonei como nunca antes - disse Ibra ao site oficial do Milan.

Nesta segunda-feira, Ibra já fez seu primeiro treino de pré-temporada com o contrato renovado. Nas redes sociais, o sueco registrou o momento.