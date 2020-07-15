Milan anuncia contratação do zagueiro Simon Kjaer em definitivo

O Milan anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do zagueiro Simon Kjaer, que estava por empréstimo no clube italiano. O jogador pertencia ao Sevilla, da Espanha, e agora ficará no Rossonero até junho de 2022. O defensor tem 31 anos.
De acordo com a imprensa italiana, o Milan pagou somente 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões) para ficar em definitivo com os direitos do zagueiro dinamarquês.
- O AC Milan tem o prazer de anunciar que o Clube exerceu sua opção de compra de Simon Kjaer em caráter permanente junto o Sevilla FC. O jogador dinamarquês assinou contrato que vence em 30 de junho de 2022 - disse o Milan em comunicado.