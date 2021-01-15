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futebol

Milan anuncia contratação do meia francês Soualiho Meïte

Jogador de 26 anos é emprestado pelo Torino ao Milan até o final da temporada com opção de compra...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:00
Crédito: Divulgação / AC Milan
O meia Soualiho Meïte foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Milan para finalizar a temporada. A equipe, que hoje ocupa a liderança do Campeonato Italiano, assina por empréstimo com o francês de 26 anos, adicionando uma cláusula de compra em seu contrato.
O Milan vai manter a liderança do Italiano? Confira já a tabelaSegundo a Sky Italia, Soualiho Meïte assina por empréstimo de R$ 3,1 milhões (500 mil euros) até o final da temporada 2020/2021, com uma opção de compra de R$ 50,9 milhões (8 milhões de euros). Os valores de bônus ainda podem chegar a R$ 9,5 milhões (1,5 milhões de euros).
Soualiho Meïte foi revelado pelo Auxerre, da França, e estava em sua terceira temporada pelo Torino, onde atuou em 94 partidas, marcando 3 gols pelo clube italiano. O francês de 1,87 m pode atuar como meia central, volante e até meia ofensivo, mostrando versatilidade para o Milan.
O Milan, novo clube de Meïte, ocupa hoje a liderança do Campeonato Italiano, com 40 pontos em 17 jogos. O próximo compromisso da equipe é contra o Cagliari, fora de casa, no dia 18 às 16:45 (de Brasília), e o novo reforço ainda não está certo para a partida.

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