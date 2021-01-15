Milan anuncia contratação do meia francês Soualiho Meïte

Crédito: Divulgação / AC Milan

O meia Soualiho Meïte foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Milan para finalizar a temporada. A equipe, que hoje ocupa a liderança do Campeonato Italiano, assina por empréstimo com o francês de 26 anos, adicionando uma cláusula de compra em seu contrato.

O Milan vai manter a liderança do Italiano? Confira já a tabelaSegundo a Sky Italia, Soualiho Meïte assina por empréstimo de R$ 3,1 milhões (500 mil euros) até o final da temporada 2020/2021, com uma opção de compra de R$ 50,9 milhões (8 milhões de euros). Os valores de bônus ainda podem chegar a R$ 9,5 milhões (1,5 milhões de euros).

Soualiho Meïte foi revelado pelo Auxerre, da França, e estava em sua terceira temporada pelo Torino, onde atuou em 94 partidas, marcando 3 gols pelo clube italiano. O francês de 1,87 m pode atuar como meia central, volante e até meia ofensivo, mostrando versatilidade para o Milan.