Milan anuncia a contratação em definitivo de Sandro Tonali, e jogador comemora: 'Muito feliz'

Crédito: Divulgação/Milan

Na manhã desta quinta-feira, o Milan anunciou a contratação em definitivo do volante Sandro Tonali. O jogador, que é apontando como uma das maiores promessas do futebol italiano, chegou à Milão no ano passado por empréstimo de uma temporada. Em nota oficial, o clube revelou que o meio-campista, ex-Brescia Calcio, firmou contrato até 30 de Junho de 2026.

> Nasser Al-Khelaïfi completa dez anos no comando do PSG! Veja curiosidadesNo contrato de empréstimo de Sandro Tonali ao Milan, havia uma opção de compra ao fim do vínculo. No entanto, segundo o jornal A Bola, de Portugal, essa opção de compra de 15 milhões de euros (mais de R$ 92 milhões na cotação atual) não foi exercida. Dessa maneira, os valores foram renegociados tanto com o Brescia, quanto com o Tonali, que aceitou baixar os vencimentos.

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Em entrevista à Milan TV, o meio-campista revelou que sem a "grande vontade", que teve de retornar ao clube, teria sido "muito difícil" fechar a transferência. Tonali também não escondeu a felicidade de permanecer no Milan, destacou que espera crescer neste ano e falou sobre a necessidade de ter consistência.

- Sem minha grande vontade de voltar, teria sido muito difícil de fechar essa transferência. Estou muito feliz por mim, pelo Milan e pelas pessoas que fizeram isso possível. No fim, tudo acabou da melhor maneira. Estou satisfeito, porque fazer 37 partidas pelo Milan é como fazer 100 em outra equipe. É algo grande e acho que vou crescer mais este ano. Estou satisfeito, mas sempre quero mais - disse Tonali, que ainda completou.