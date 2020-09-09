Milan anuncia a contratação do volante Sandro Tonali, ex-Brescia

O Milan anunciou a contratação do volante Sandro Tonali, que estava no Brescia. O jogador de 20 anos, apontando como uma das maiores promessas do futebol italiano, foi contratado por empréstimo de uma temporada e opção de compra ao final do vínculo.O Milan não divulgou valores da negociação, mas, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sport Italia", os valores são de 10 milhões de euros (R$ 62,6 milhões) pelo empréstimo, com o valor da compra estipulado em 20 milhões de euros (R$ 125,2 milhões), além de uma porcentagem de venda futura ao Brescia.