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futebol

Milan anuncia a contratação do volante Sandro Tonali, ex-Brescia

Chamado de 'novo Pirlo', jogador acertou com a equipe rubro-negra, que venceu a concorrência da Inter de Milão na negociação. Volante usará a camisa 8...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 19:01
Crédito: Divulgação / Milan
O Milan anunciou a contratação do volante Sandro Tonali, que estava no Brescia. O jogador de 20 anos, apontando como uma das maiores promessas do futebol italiano, foi contratado por empréstimo de uma temporada e opção de compra ao final do vínculo.O Milan não divulgou valores da negociação, mas, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sport Italia", os valores são de 10 milhões de euros (R$ 62,6 milhões) pelo empréstimo, com o valor da compra estipulado em 20 milhões de euros (R$ 125,2 milhões), além de uma porcentagem de venda futura ao Brescia.
O Milan venceu a concorrência do maior rival, a Inter de Milão, para contratar o atleta, que já soma jogos pela seleção principal italiana.
- Estamos entusiasmados em receber Sandro na família rossonera. Como um jovem meio-campista talentoso, ele não só abraçará os valores do Milan, mas também dará uma contribuição significativa para o futuro sucesso do clube - disse o ídolo e atual diretor de futebol do Milan, Paolo Maldini.

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