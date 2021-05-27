Milan anuncia a contratação do goleiro Mike Maignan

Crédito: Divulgação / Milan

O Milan anunciou oficialmente a contratação do goleiro francês Mike Maignan nesta quinta-feira. O atleta de 25 anos, que foi campeão da Ligue 1 com o Lille no último domingo, e está convocado por Didier Deschamps para a Eurocopa, acertou com a equipe rubro-negra por cinco anos, até junho de 2026.

+ Veja a tabela final do Campeonato ItalianoO clube italiano não revelou os valores da negociação, mas, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports", o Milan desembolsou 13 milhões de euros (R$ 84 milhões) ao Lille. Além deste valor fixo, o acordo prevê o pagamento de mais 2 milhões de euros em bônus (quase R$ 13 milhões).

- Estou muito feliz por ser jogador do Milan. É um dos maiores clubes do mundo, que tem muita ambição e projetos para o futuro. Fico muito feliz em poder trazer o que tenho para este projeto. Tive a melhor temporada da minha carreira até agora, e é uma recompensa por ter conquistado o título na França. Eu gosto de jogar com a bola, isso tem sido muito útil para mim porque no futebol moderno os goleiros também precisam jogar com os pés - disse Maignan em sua chegada.