Milan aguarda exames médicos para confirmar a contratação do goleiro Mike Maignan

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O goleiro Mike Maignan, do Lille, está próximo de ser anunciado pela equipe do Milan. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, os rossoneri aguardam apenas o fim dos exames médicos para anunciar a contratação do jogador.O Milan não conseguiu ainda renovar o contrato do goleiro Gianluigi Donnarumma, que termina em 36 dias. As tentativas da equipe italiana já estão no fim e, por isso, o clube buscou a contratação de um novo arqueiro no mercado.

Mike Maignan, goleiro do Lille, venceu o Campeonato Francês neste domingo, e já está de mudança para a Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o goleiro francês deve assinar com a equipe italiana um contrato até o mês de junho de 2026.