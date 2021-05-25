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Milan aguarda exames médicos para confirmar a contratação do goleiro Mike Maignan

Jogador do Lille está em Milão para assinar com o clube italiano e substituir o goleiro Gianluigi Donnarumma...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 21:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 21:01
Crédito: AFP
O goleiro Mike Maignan, do Lille, está próximo de ser anunciado pela equipe do Milan. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, os rossoneri aguardam apenas o fim dos exames médicos para anunciar a contratação do jogador.O Milan não conseguiu ainda renovar o contrato do goleiro Gianluigi Donnarumma, que termina em 36 dias. As tentativas da equipe italiana já estão no fim e, por isso, o clube buscou a contratação de um novo arqueiro no mercado.
Mike Maignan, goleiro do Lille, venceu o Campeonato Francês neste domingo, e já está de mudança para a Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o goleiro francês deve assinar com a equipe italiana um contrato até o mês de junho de 2026.
A contratação do goleiro é avaliada em 13 milhões de euros (R$ 84,4 milhões), e teria também mais 2 milhões de euros (R$ 12,9 milhões) em adicionais. O jogador francês aguarda apenas o fim de exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Milan.

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