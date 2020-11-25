Milan acredita em contratação do zagueiro Ozan Kabak em janeiro

Crédito: Há duas temporadas que o Milan tenta a contratação de Kabak (AFP

O zagueiro Ozan Kabak, do Schalke 04, pode chegar ao Milan ainda nesta temporada, de acordo com o portal “Calciomercato”. O clube alemão está em último lugar no Campeonato Alemão e passa por algumas reformulações em seu elenco, mas também na parte administrativa, e os italianos acreditam que a operação gire em torno de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões).

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O defensor foi contratado pelo clube alemão em 2019, quando o Milan também estava na disputa. No entanto, Kabak preferiu ir ao Schalke por ser um clube que dá espaço a atletas turcos, mas por conta da presença de Michael Reschke, diretor técnico que trabalhou com o zagueiro no Stuttgart. Na atual reformulação, o dirigente foi um dos que saíram.