AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Milan acerta a contratação do goleiro Mike Maignan, campeão com o Lille

Atleta de 25 anos, que foi formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain, chegará para substituir Donnarumma, que não renovou seu vínculo e sairá de graça...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 15:00
Crédito: JOHN THYS / AFP
Com a saída de Donnarumma confirmada oficialmente por parte do Milan, o clube italiano não perdeu tempo e acertou a contratação de um substituto para o atleta. Campeão francês com o Lille, Mike Maignan, de 25 anos, será o defensor da meta rubro-negra.
+ Veja a tabela final do Campeonato ItalianoA última pendência por parte do clube italiano antes da confirmação da contratação eram os exames médicos do atleta. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Maignan foi aprovado e o anúncio poderá ocorrer nos próximos dias.
Ainda segundo o repórter, o Milan pagará 13 milhões de euros (R$ 84 milhões) ao Lille, além de mais 2 milhões de euros em possíveis bônus (quase R$ 13 milhões). O vínculo do jogador com a equipe do San Siro será de cinco anos, até junho de 2026.
+ Veja quem são os jogadores mais valiosos da final da Champions League entre Manchester City x Chelsea
Formado na base do Paris Saint-Germain, Maignan chegou ao Lille em 2015 e foi campeão da Ligue 1 no último domingo. Recentemente, o goleiro foi convocado por Didier Deschamps para a disputa da Eurocopa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável e prático: 5 receitas com berinjela para incluir na dieta
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro
Imagem de destaque
Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados