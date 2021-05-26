Milan acerta a contratação do goleiro Mike Maignan, campeão com o Lille

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Com a saída de Donnarumma confirmada oficialmente por parte do Milan, o clube italiano não perdeu tempo e acertou a contratação de um substituto para o atleta. Campeão francês com o Lille, Mike Maignan, de 25 anos, será o defensor da meta rubro-negra.

+ Veja a tabela final do Campeonato ItalianoA última pendência por parte do clube italiano antes da confirmação da contratação eram os exames médicos do atleta. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Maignan foi aprovado e o anúncio poderá ocorrer nos próximos dias.

Ainda segundo o repórter, o Milan pagará 13 milhões de euros (R$ 84 milhões) ao Lille, além de mais 2 milhões de euros em possíveis bônus (quase R$ 13 milhões). O vínculo do jogador com a equipe do San Siro será de cinco anos, até junho de 2026.

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