Milan acerta a contratação de jovem lateral francês do Lyon

Com uma política de apostar em jovens que podem virar estrelas no futuro, o Milan segue contratando jogadores novos. E de acordo com o jornal "L'Équipe", o clube italiano acertou a contratação do francês Pierre Kalulu, do Lyon.
Com apenas 20 anos, o lateral-esquerdo é visto como grande promessa no futebol europeu e tem contrato com o Lyon somente até o fim da atual temporada. Portanto, o jogador pode chegar ao San Siro sem custos.
De acordo com a mídia italiana, o atleta estará na cidade de Milão na próxima segunda-feira para realizar exames médicos no clube rossonero. Se for aprovado, Kalulu assinará por cinco temporadas.