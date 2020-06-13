futebol

Milan acerta a contratação de jovem lateral francês do Lyon

Pierre Kalulu é uma das grandes promessas das divisões de base do Lyon...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2020 às 18:20

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 18:20

Crédito: Reprodução
Com uma política de apostar em jovens que podem virar estrelas no futuro, o Milan segue contratando jogadores novos. E de acordo com o jornal "L'Équipe", o clube italiano acertou a contratação do francês Pierre Kalulu, do Lyon.
Com apenas 20 anos, o lateral-esquerdo é visto como grande promessa no futebol europeu e tem contrato com o Lyon somente até o fim da atual temporada. Portanto, o jogador pode chegar ao San Siro sem custos.
De acordo com a mídia italiana, o atleta estará na cidade de Milão na próxima segunda-feira para realizar exames médicos no clube rossonero. Se for aprovado, Kalulu assinará por cinco temporadas.

