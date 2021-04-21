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futebol

Milan abandona oficialmente a Superliga nesta quarta-feira

Clube publicou nota em que explicou o motivo de ter aceitado participar do projeto, mas que decidiu deixar o torneio por conta da insatisfação dos torcedores...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 08:46

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 08:46
Crédito: Milan ouviu desejo dos torcedores para deixar a Superliga (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Milan é mais um clube a abandonar oficialmente o projeto da Superliga Europeia. O clube italiano publicou uma nota na manhã desta quarta-feira em que explica os motivos para ter participado da criação do torneio e afirma acreditar que o esporte precisa de mudanças.- Nós aceitamos participar da Superliga com a intenção de entregar a melhor competição de futebol europeu para os fãs de futebol ao redor do mundo. Mudança nunca é fácil, mas evolução é necessária para o progresso e as estruturas do esporte na Europa evoluíram e mudaram ao longo de décadas.
No entanto, o comunicado afirma que os protestos dos torcedores foram ouvidos e que este foi o fator determinante para a decisão final.
- As vozes e as preocupações dos fãs foram claramente expressadas sobre a Superliga e o Milan precisa ser sensível a quem ama este maravilhoso esporte. Nós vamos continuar trabalhando duro para entregar um modelo de futebol sustentável.
O Milan é o nono clube a deixar de maneira oficial a Superliga. Real Madrid e Barcelona, mas Andrea Agnelli, presidente da Juventus, admitiu que o projeto não irá ser realizado neste momento, em entrevista à "Reuters", após as diversas críticas.

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