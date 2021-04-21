Milan abandona oficialmente a Superliga nesta quarta-feira

Crédito: Milan ouviu desejo dos torcedores para deixar a Superliga (FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Milan é mais um clube a abandonar oficialmente o projeto da Superliga Europeia. O clube italiano publicou uma nota na manhã desta quarta-feira em que explica os motivos para ter participado da criação do torneio e afirma acreditar que o esporte precisa de mudanças.- Nós aceitamos participar da Superliga com a intenção de entregar a melhor competição de futebol europeu para os fãs de futebol ao redor do mundo. Mudança nunca é fácil, mas evolução é necessária para o progresso e as estruturas do esporte na Europa evoluíram e mudaram ao longo de décadas.

No entanto, o comunicado afirma que os protestos dos torcedores foram ouvidos e que este foi o fator determinante para a decisão final.

- As vozes e as preocupações dos fãs foram claramente expressadas sobre a Superliga e o Milan precisa ser sensível a quem ama este maravilhoso esporte. Nós vamos continuar trabalhando duro para entregar um modelo de futebol sustentável.