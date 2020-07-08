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futebol

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, reclama de não expulsão de Vardy

Treinador ficou frustrado após empate com o Leicester que teve expulsão de Nketiah, jovem atacante dos Gunners, com o auxílio do VAR. Espanhol vê falta de critério...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 12:42

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:42

Crédito: Arteta colocou Nketiah e atacante não ficou nem dois minutos em campo (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP
Após o empate por 1 a 1 entre Arsenal e Leicester, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, reclamou da arbitragem pela não expulsão de Jamie Vardy, autor do gol de empate dos Foxes no Emirates, em um lance que colocou as travas da chuteira na cabeça do zagueiro Mustafi. O time londrino sofreu com a saída precoce de Nketiah após menos de dois minutos em campo por uma dividida dura com o atleta da equipe visitante.
Um dos principais pontos tocados pelo treinador espanhol foi o fato do lance de Vardy não ter sido revisado pelo VAR, como o que resultou a expulsão do jovem atacante do Arsenal.
- Se revisarmos incidentes deste tipo, revisamos todos eles. Tem que ser algo igual, pois muda o jogo para todo mundo. Se Nketiah recebeu cartão vermelho, com certeza o outro também seria vermelho.
Por outro lado, o técnico Brendan Rodgers disse que não viu o lance do seu camisa nove, mas que a expulsão do jovem dos Gunners foi correta.
- Eu não vi, para ser honesto, e nem pensei em analisá-lo depois do jogo. Certamente não foi intencional (o lance de Nketiah), mas foi perigoso. O árbitro tomou a decisão certa.
O time londrino pressionou durante toda a primeira etapa, quando abriu 1 a 0 no placar, mas sofreu o empate após ter ficado com 10 jogadores em campo e faltando apenas seis minutos para a partida terminar. Com isso, as chances de Liga dos Campeões para os Gunners ficam bem pequenas e a briga deve ser pela Liga Europa.

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