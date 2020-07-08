Mikel Arteta, técnico do Arsenal, reclama de não expulsão de Vardy

Crédito: Arteta colocou Nketiah e atacante não ficou nem dois minutos em campo (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP

Após o empate por 1 a 1 entre Arsenal e Leicester, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, reclamou da arbitragem pela não expulsão de Jamie Vardy, autor do gol de empate dos Foxes no Emirates, em um lance que colocou as travas da chuteira na cabeça do zagueiro Mustafi. O time londrino sofreu com a saída precoce de Nketiah após menos de dois minutos em campo por uma dividida dura com o atleta da equipe visitante.

Um dos principais pontos tocados pelo treinador espanhol foi o fato do lance de Vardy não ter sido revisado pelo VAR, como o que resultou a expulsão do jovem atacante do Arsenal.

- Se revisarmos incidentes deste tipo, revisamos todos eles. Tem que ser algo igual, pois muda o jogo para todo mundo. Se Nketiah recebeu cartão vermelho, com certeza o outro também seria vermelho.

Por outro lado, o técnico Brendan Rodgers disse que não viu o lance do seu camisa nove, mas que a expulsão do jovem dos Gunners foi correta.

- Eu não vi, para ser honesto, e nem pensei em analisá-lo depois do jogo. Certamente não foi intencional (o lance de Nketiah), mas foi perigoso. O árbitro tomou a decisão certa.