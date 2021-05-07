Mikel Arteta segue no comando do Arsenal na próxima temporada

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, está pressionado após a eliminação da equipe na semifinal da Europa League para o Villarreal na última quintafeira. No entanto, o "Daily Mail" afirma que o espanhol tem a confiança da hierarquia dos Gunners e deve seguir no comando do time para o início da próxima temporada.A diretoria não entende que a mudança no staff técnico é necessária levando em consideração as últimas inusitadas temporadas em meio a pandemia da Covid-19. Apesar do contexto, o alto escalão do Arsenal está desapontado com a atual campanha do clube, que não está bem na Premier League e não conseguiu chegar em nenhuma final de copa nacional.