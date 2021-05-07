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futebol

Mikel Arteta segue no comando do Arsenal na próxima temporada

Espanhol faz uma temporada ruim com os Gunners na Premier League e está eliminado da Europa League após ser desclassificado para o Villarreal na semifinal do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 13:40

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:40

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP
Mikel Arteta, técnico do Arsenal, está pressionado após a eliminação da equipe na semifinal da Europa League para o Villarreal na última quintafeira. No entanto, o "Daily Mail" afirma que o espanhol tem a confiança da hierarquia dos Gunners e deve seguir no comando do time para o início da próxima temporada.A diretoria não entende que a mudança no staff técnico é necessária levando em consideração as últimas inusitadas temporadas em meio a pandemia da Covid-19. Apesar do contexto, o alto escalão do Arsenal está desapontado com a atual campanha do clube, que não está bem na Premier League e não conseguiu chegar em nenhuma final de copa nacional.
> Veja a tabela da Premier League
Na próxima temporada, é possível que os Gunners não estejam presentes em nenhuma competição europeia. Com isso, o início da jornada no Campeonato Inglês deve ser determinante para a estadia de Arteta no clube ou uma saída ainda em 2021.

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