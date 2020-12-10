futebol

Mikel Arteta quer a contratação de zagueiro Eric García no Arsenal

Defensor do Manchester City está em seu último ano de contrato, mas também é alvo do Barcelona. Arteta trabalhou com o jogador quando era auxiliar de Pep Guardiola...
LanceNet

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:32

Crédito: Eric García está na mira do Arsenal (MIKE EGERTON / POOL / AFP
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, está de olho na contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City, segundo o “The Sun”. Os dois são próximos por conta do período em que o treinador espanhol trabalhou como auxiliar de Pep Guardiola. O defensor tem contrato até o final desta temporada.
O plantel dos Gunners está com a defesa comprometida para a próxima época, uma vez que David Luiz, Mustafi e Sokratis estão em seus últimos meses vinculados ao clube londrino. Além disso, Arteta quer um nome jovem para que possa formar uma dupla consistente com o brasileiro Gabriel Magalhães.
No entanto, o Arsenal não estará sozinho nesta briga, sendo o Barcelona o principal rival na disputa por Eric García. O jogador foi formado na base do clube catalão e quase voltou para sua cidade na última janela de transferências. De acordo com a imprensa espanhola, as conversas estão avançadas entre as partes.

