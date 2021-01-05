Mikel Arteta pode liberar saída de Alexandre Lacazette do Arsenal

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Um dos destaques do Arsenal até aqui na temporada, o atacante Alexandre Lacazette não tem futuro garantido nos Gunners. Segundo o jornal "London Evening Standard", o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, estuda liberar o francês na janela de transferências de verão, no meio do ano.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO camisa 9 do Arsenal, que tem 29 anos, já foi alvo do Atlético de Madrid em algumas oportunidades. Com a saída do atacante hispano-brasileiro Diego Costa dos Colchoneros, seu nome pode voltar a ser ventilado na capital espanhola.

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