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futebol

Mikel Arteta pode liberar saída de Alexandre Lacazette do Arsenal

Jogador de 29 anos, que vive boa fase nos Gunners, pode deixar o clube de Londres ao final da temporada. Atacante francês já teve seu nome ligado ao Atlético de Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 15:56

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:56

Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
Um dos destaques do Arsenal até aqui na temporada, o atacante Alexandre Lacazette não tem futuro garantido nos Gunners. Segundo o jornal "London Evening Standard", o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, estuda liberar o francês na janela de transferências de verão, no meio do ano.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO camisa 9 do Arsenal, que tem 29 anos, já foi alvo do Atlético de Madrid em algumas oportunidades. Com a saída do atacante hispano-brasileiro Diego Costa dos Colchoneros, seu nome pode voltar a ser ventilado na capital espanhola.
+ Thiago Silva, David Luiz e mais: veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Na atual temporada, Lacazette marcou nove gols em 19 partidas pelo Arsenal. Nos últimos três jogos do clube de Londres, o francês balançou as redes quatro vezes.

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