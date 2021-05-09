Mikel Arteta planeja revolução no Arsenal para próxima temporada

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, tem a confiança da diretoria do clube londrino para iniciar a próxima temporada, mas o comandante quer reforços em quatro posições, segundo o "The Telegraph". Apesar da temporada decepcionante, sem títulos e que deve culminar com uma posição ruim na Premier League, os donos do clube estão prometendo três grandes contratações.Segundo as informações, Stan Kroenke não medirá esforços para que possa renovar o plantel na próxima janela de transferências. Dessa forma, o clube deve buscar nomes para as duas laterais, um meio-campista e um centroavante com o perfil goleador.