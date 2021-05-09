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futebol

Mikel Arteta planeja revolução no Arsenal para próxima temporada

Treinador dos Gunners quer reforçar o elenco com grandes nomes após uma temporada decepcionante na Premier League e um ano sem títulos...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 10:49
Crédito: Arteta não está satisfeito com desempenho da equipe nesta temporada (AFP
Mikel Arteta, técnico do Arsenal, tem a confiança da diretoria do clube londrino para iniciar a próxima temporada, mas o comandante quer reforços em quatro posições, segundo o "The Telegraph". Apesar da temporada decepcionante, sem títulos e que deve culminar com uma posição ruim na Premier League, os donos do clube estão prometendo três grandes contratações.Segundo as informações, Stan Kroenke não medirá esforços para que possa renovar o plantel na próxima janela de transferências. Dessa forma, o clube deve buscar nomes para as duas laterais, um meio-campista e um centroavante com o perfil goleador.
> Veja a tabela da Premier League
Arteta não conta com Bellerín, lateral direito, para a próxima temporada e também está ciente de que deve perder Dani Ceballos e Odegaard por conta do fim de seus empréstimos. O espanhol também está decepcionado com as atuações de Aubameyang e Lacazette, principais atacantes do elenco. O francês também tem sondagens para deixar a Inglaterra.

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