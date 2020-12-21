Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mikel Arteta pede a contratação de Isco para o Arsenal em janeiro

Meio-campista espanhol já comunicou a diretoria do Real Madrid que está com vontade de deixar o clube para conseguir mais minutos de jogo em uma outra equipe...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 11:15
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
O técnico Mikel Arteta pediu aos dirigentes do Arsenal a contratação do meio-campista Isco, segundo publica o “The Sun” nesta segunda-feira. O treinador espanhol busca soluções para equipar ainda mais o poderio ofensivo de seu time após o pior início de temporada dos Gunners na Premier League.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
O jogador tem contrato com o Real Madrid até 2022 e o clube espera conseguir entre 60 a 70 milhões de euros (R$ 374 milhões a R$ 436.5 milhões) com a venda do atleta. Os merengues já foram comunicados do desejo do camisa 22 sair, mas os espanhóis não pensam na possibilidade de emprestar o meia, apenas a transferência definitiva.Ainda assim, nenhum time realizou uma proposta oficial pela contratação de Isco, mas o interesse pelo jogador deve aumentar a partir de janeiro, quando o mercado será aberto novamente. Há uma suspeita de que o espanhol já tenha uma opção em mente para seguir com sua carreira, mas não se sabe qual é o destino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion
Imagem de destaque
Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados