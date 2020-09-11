Mikel Arteta afirma que Arsenal continua ativo no mercado

Após as contratações de Willian e Gabriel Magalhães, o técnico Mikel Arteta afirmou que o Arsenal continua no mercado em busca de novas peças para melhorar o time para a temporada. Os nomes mais cotados são os dos meio-campistas Thomas Partey, do Atlético de Madrid, e Houssem Aouar, do Lyon, mas os Gunners esbarram nas questões financeiras.

- Estamos olhando para diferentes opções. Eu diria que estamos ativos no mercado para a chegada e saída de jogadores. No momento, o elenco não tem o equilíbrio que queremos alcançar, então ainda há trabalho a ser feito. Temos que ter em mente a complicação deste mercado, é visível como os clubes estão se comportando de maneira diferente e é incerto como isso funcionará nas próximas semanas.O espanhol afirmou também que não pensa em montar o plantel ideal em apenas uma ou duas janelas de transferências, mas que o projeto que tem para o time de Londres é de longo prazo. Além disso, o comandante ressaltou a importância do uso de jogadores de base, como já vem implementando em seu trabalho desde o final da última temporada.