Mikael minimiza pressão por titularidade no Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Um mês e meio após voltar ao Sport, o centroavante Mikael atingiu a marca de 25 jogos na carreira como atleta profissional no último sábado (14) ao entrar no decorrer da partida contra o Vasco onde o Leão acabou derrotado por 2 a 0 na Ilha do Retiro pelo Brasileirão.

Intitulado nas categorias inferiores como “Artilheiro da Base”, o jogador de 21 anos comemorou o feito e disse estar feliz com a conquista.

- Estou muito feliz em completar 25 jogos como profissional. Esta temporada está sendo importantíssima para mim. Tudo aconteceu de maneira muito rápida. Aos poucos ganhei mais espaço no profissional do Confiança, conquistei meu primeiro título e agora estou tendo chances aqui no Sport. Muito feliz em cumprir mais esta meta de 25 jogos. Este ano tem sido marcante para a minha carreira - disse o camisa 99.

Mikael retornou ao Sport à pedido do Presidente Milton Bivar para reforçar o setor ofensivo do time após período de empréstimo ao Confiança onde anotou 7 gols em 18 partidas e se consolidou como vice-artilheiro do time na temporada.

Desde que retornou, o centroavante anotou um gol durante as quatro partidas que disputou, com 131 minutos somados. O tento foi marcado em sua reestreia ao anotar de cabeça contra o Internacional com apenas 13 minutos em campo.

Em meio a esse contexto, o jogador também falou sobre a disputa por posição na equipe titular:

- O professor Jair está fazendo testes e montando o time de acordo com o que acha melhor para cada partida e cada adversário. Todos queremos jogar o máximo possível, mas estamos aqui para ajudar. Já conversei com ele e fico tranquilo por que sei que quando ele sentir que é o momento de me colocar ele vai me escolher. Estou aqui para ajudar e não me sinto pressionado quanto a isso. Temos jogadores muito experientes e de diversas características do meio pra frente.