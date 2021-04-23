Mikael, do Ypiranga, projeta duelo contra o Grêmio: 'Nossa expectativa é a melhor possível'

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Neste sábado (24), o Ypiranga, de Erechim, entra novamente em campo em busca de mais um objetivo, desta vez, no Campeonato Gaúcho 2021. No ano passado, o time da cidade de Alto Uruguai Gaúcho fez um bom primeiro turno, mas não conseguiu chegar à final. Agora, contra o Grêmio, quer garantir a vaga para as semifinais.

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O embate deste sábado no Colosso da Lagoa, em Erechim, acontece às 21h e reúne o primeiro colocado, Grêmio, contra o terceiro, o Ypiranga. A dupla Gre-Nal, inclusive, já está garantida na semifinal, todavia, ainda existem duas vagas que estão em aberto que serão disputadas entre o próprio Canarinho (16 pontos), Caxias (16), Juventude (14) e Aimoré (13).Mikael, volante que vem sendo um dos líderes do elenco na temporada, comentou sobre a possibilidade de classificação e deixou claro que empenho e dedicação não irão faltar.

- Acho que deixamos a chance de classificação antecipada escapar na rodada passada, mesmo sendo um jogo difícil contra o Caxias. Fizemos uma boa partida, mas pecamos em alguns momentos que poderiam ter nos dado a garantia de disputar a semifinal. Porém, empenho e dedicação não irão faltar, como nas rodadas passadas. O elenco está bem preparado para a última rodada - afirmou.

O duelo contra o tricolor gaúcho é visto por Mikael como um jogo truncado, sendo bastante estudado nos minutos iniciais, ainda mais pela incerteza da escalação do Grêmio. No entanto, ele reforça o pensamento positivo para conseguir sair com a vitória e a classificação para a semifinal.

- Nossa expectativa é a melhor possível. Sabemos das dificuldades de se enfrentar o Grêmio, independente dos jogadores que entrarão em campo. Vejo um jogo muito estudado no início, mas temos totais condições de encontrar o melhor caminho na partida para fazer um bom jogo e sair com a vitória e a classificação diante do Grêmio - finalizou.