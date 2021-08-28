Mikael, do Ypiranga, celebra retorno de lesão e projeta briga pelo acesso: 'Estamos focados'

Crédito: Divulgação/Assessoria

O Ypiranga-RS tem um começo de Série C animador. No momento, lidera o grupo B da competição, com oito vitórias, dois empates e apenas três derrotas. Com 26 pontos ganhos, vai defender a liderança, neste fim de semana, contra o Figueirense, que é o sexto colocado e sonha em entrar no G-4. De olho no confronto, o volante Mikael falou em demonstração de força como principal retrato do desempenho do Ypiranga até aqui no campeonato.

> Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre CR7 e Messi- Nós viemos demonstrando a força do grupo desde o começo da Série C. Acredito que esse feito, de estar na liderança da chave com um bom aproveitamento, vem muito dessa força do elenco. Estamos focados para irmos até o final - comentou.

Mikael, contudo, acabou perdendo jogos por lesão. Foram três semanas para ele, que teve que ficar de fora das partidas para fazer os devidos tratamento. O jogador contou da dificuldade de estar de fora, mas agradeceu a comissão pelo apoio dado mesmo que longe.

- Acabei tendo essa lesão que me deixou de fora. Foram três semanas e todo mundo sabe como é péssimo ficar de fora. Se a comissão não recomendasse para que eu ficasse fora por um tempo, eu não iria sair. Ninguém quer sair do time quando está num momento bom.

- A confiança que eles passam no meu futebol ajudou bastante na recuperação, sabendo, também, que quem fosse entrar iria dar conta. Na minha opinião, somos um dos quatro candidatos ao acesso deste ano para a Série B, e um elenco qualificado diz muito sobre isso.

> Veja a tabela da Série C