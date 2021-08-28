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Mikael, do Ypiranga, celebra retorno de lesão e projeta briga pelo acesso: 'Estamos focados'

Por causa de uma lesão, o volante precisou ficar de fora por três semanas; de volta ao time de Erechim, Mikael também falou sobre o jogo contra o Figueirense...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 22:30
Crédito: Divulgação/Assessoria
O Ypiranga-RS tem um começo de Série C animador. No momento, lidera o grupo B da competição, com oito vitórias, dois empates e apenas três derrotas. Com 26 pontos ganhos, vai defender a liderança, neste fim de semana, contra o Figueirense, que é o sexto colocado e sonha em entrar no G-4. De olho no confronto, o volante Mikael falou em demonstração de força como principal retrato do desempenho do Ypiranga até aqui no campeonato.
> Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre CR7 e Messi- Nós viemos demonstrando a força do grupo desde o começo da Série C. Acredito que esse feito, de estar na liderança da chave com um bom aproveitamento, vem muito dessa força do elenco. Estamos focados para irmos até o final - comentou.
Mikael, contudo, acabou perdendo jogos por lesão. Foram três semanas para ele, que teve que ficar de fora das partidas para fazer os devidos tratamento. O jogador contou da dificuldade de estar de fora, mas agradeceu a comissão pelo apoio dado mesmo que longe.
- Acabei tendo essa lesão que me deixou de fora. Foram três semanas e todo mundo sabe como é péssimo ficar de fora. Se a comissão não recomendasse para que eu ficasse fora por um tempo, eu não iria sair. Ninguém quer sair do time quando está num momento bom.
- A confiança que eles passam no meu futebol ajudou bastante na recuperação, sabendo, também, que quem fosse entrar iria dar conta. Na minha opinião, somos um dos quatro candidatos ao acesso deste ano para a Série B, e um elenco qualificado diz muito sobre isso.
> Veja a tabela da Série C
Figueirense e Ypiranga se enfrentam no próximo domingo, no estádio Orlando Scarpelli, a partir das 11h (de Brasília), em jogo válido pela 14ª rodada da Série C. No confronto seguinte, o Canarinho recebe o Oeste, em casa. Mikael projetou a partida contra o time catarinense e destacou que o grupo vai em busca da vitória. - A expectativa é a melhor possível. Viemos de uma vitória difícil fora de casa, em um jogo duro e sabemos da qualidade do time do Figueirense e o como será uma partida complicada, mas estamos nos preparamos durante a semana toda para enfrentar essa dificuldade e iremos buscar os três pontos, que serão muito importantes para a nossa classificação para a outra fase, o primeiro dos objetivos - concluiu.

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