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Mikael comemora primeiro gol pelo Ypiranga e sonha com o acesso para a Série B: ‘Preparação vem sendo boa’

O volante do Canarinho mostra confiança na equipe e acredita que dessa vez o acesso não irá bater na trave...

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 19:18
Crédito: Ilair Junior | Divulgação YFC
O Ypiranga-RS iniciou a disputa do Brasileirão Série C com o pé direito. O triunfo contra o Paraná por 2 a 0, na última segunda-feira, no Colosso da Lagoa, foi positiva também para o volante Mikael, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Canarinho.
> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- A sensação é a melhor possível em marcar o primeiro gol pelo clube, sendo o primeiro da Série C deste ano. Estou muito feliz. Acho que isso é fruto de um trabalho nosso que está sendo muito bem feito - afirmou o volante de 27 anos.
> Veja a tabela do Brasileirão Série C
Mikael é uma das referências do Ypiranga no modelo proposto pelo técnico Júnior Rocha. Depois de um Gauchão com saldo positivo, onde a classificação para a semifinal escapou por pouco, o volante analisou a briga pelo acesso e mostrou confiança.
- Nosso time vem de um Campeonato Gaúcho muito bem disputado e nossa preparação vem sendo boa. Primeiro vamos com o pensamento de classificação, para depois pensarmos no acesso, que se Deus quiser vai vir esse ano - disse Mikael.
O Ypiranga volta aos gramados neste sábado, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. A partida é válida pela segunda rodada do Brasileirão Série C e tem início marcado para às 17h.

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