futebol

Miguel Ángel Ramírez 'invade' o gramado e passa instruções aos auxiliares

Espanhol não conseguiu se conter e invadiu o gramado para dar orientações aos auxiliares...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 22:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 22:17
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
Por conta de problemas burocráticos junto a CBF, o técnico Miguel Ángel Ramírez não pôde comandar o Internacional diante do Ypiranga-RS, mas isso pouco significou para o espanhol.
Na etapa final, o treinador invadiu o gramado e conversou com seus auxiliares para dar instruções e tentar reverter o placar, que naquele momento, estava a favor do Ypiranga-RS.
Durante a transmissão do Premiere, o quarto árbitro informou a reportagem que Miguel Ángel Ramírez será denunciado na súmula que invadiu o campo e deu instruções.
Estreia
Agora, a expectativa é que Miguel Ángel Ramírez faça a sua estreia no próximo domingo, quando o Inter visita o Novo Hamburgo.

