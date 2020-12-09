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futebol

Midtjylland consegue empate histórico contra o Liverpool

Equipe dinamarquesa conseguiu um empate contra o gigante inglês em sua primeira participação na história da Liga dos Campeões. Time teve oportunidade de vencer...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:52
Crédito: Midtjylland consegue empate histórico contra o Liverpool na Liga dos Campeões (AFP
O Midtjylland conseguiu um resultado histórico ao empatar com o Liverpool por 1 a 1 em sua estreia na Liga dos Campeões. Ambas as equipes já entraram com suas posições definidas: os Reds já eram líderes e não poderiam perder o primeiro lugar, enquanto os dinamarqueses não tinham chances de conquistarem vaga na Liga Europa. Ainda assim, os mandantes mostraram braveza, ousadia e quase conquistaram a vitória.
QUE TRAPALHADAO Liverpool abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo após uma enorme trapalhada de toda a defesa do Midtjylland. Em falha no recuo de bola e falta de comunicação entre zagueiro e goleiro, o time dinamarquês sofreu gol de Mohamed Salah, que nem finalizou da melhor maneira para o fundo das redes, mas abriu o marcador.
LÁ E CÁO jogo ficou animado e aberto, uma vez que as equipes já estavam com suas posições definidas na Liga dos Campeões. Aos 32, Salah e Origi trabalharam bem com a bola, mas o belga chutou com perigo para fora. Aos 43, o Midtjylland chegou com perigo, mas Mabil parou em defesa de Kelleher. A resposta veio no minuto seguinte com Jota finalizando para grande intervenção de Hansen.
HISTÓRICO​O time do Midtjylland não se intimidou com a camisa do rival inglês e partiu para cima na segunda etapa. Aos quatro minutos, o brasileiro Evander mandou um balaço no travessão e os mandantes conseguiram o empate com Scholz, de pênalti. Os dinamarqueses tiveram gols anulados, muitas oportunidades que pararam em Kelleher, mas o 1 a 1 permaneceu no placar.

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