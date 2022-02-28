Middlesbrough x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

O Tottenham viaja para encarar o Middlesbrough nesta terça-feira, às 16h55 (horário de Brasília), pela Copa da Inglaterra. Os Spurs chegam empolgados após goleada sobre o Leeds na Premier League e sonham em avançar às quartas de final do torneio.QUER VER UM BOM JOGO- Esses troféus não são simples, não são fáceis. Amanhã enfrentaremos um jogo duro e vocês sabem que eles já eliminaram o Manchester United desta competição. Eu espero ver continuidade na performance. Espero ver um bom jogo de futebol, mas ao mesmo um grande desejo de avançar para a próxima fase - disse Antonio Conte, técnico do Tottenham.
COMO CHEGAM AS EQUIPESO Tottenham derrotou o Morecambe e o Brighton nas duas fases anteriores pelo placar de 3 a 1. Por outro lado, o Middlesbrough derrotou o Mansfield Town na estreia por 3 a 2 e eliminou o Manchester United nos pênaltis na última fase.
FICHA TÉCNICA:Middlesbrough x Tottenham
Data e horário: 1/3/2022, às 16h55 (de Brasília)Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MIDDLESBROUGH (Técnico: Chris Wilder)Lumley; Dijksteel, Fry e McNair; Jones, Crooks, Howson, Tavernier e Taylor; Balogun e Sporar
Desfalques: Marc Bola (machucado)
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Sanchez, Dier e Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg e Reguilón; Kulusevski, Kane e Son
Desfalques: Rodrigo Bentancur (machucado)