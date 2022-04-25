Michel volta aos treinos e Roger Machado ganha opção para o meio-campo

Reintegrado ao grupo profissional do Grêmio após quase um ano parado por conta de artroscopia no joelho esquerdo, om volante Michel poderá ser uma ótima opção para o meio-campo gremista para o decorrer da temporada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de 32 anos vinha fazendo trabalho específico de fisioterapia e trabalhos para readquirir a melhor forma física. Durante o treinamento, ele foi visto fazendo a atividade de cruzamentos ao lado de Ricardinho e Diego Souza.