Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Michel volta aos treinos e Roger Machado ganha opção para o meio-campo

Por conta de uma cirurgia, o volante está fora dos gramados desde julho do ano passado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 22:40

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 22:40

Reintegrado ao grupo profissional do Grêmio após quase um ano parado por conta de artroscopia no joelho esquerdo, om volante Michel poderá ser uma ótima opção para o meio-campo gremista para o decorrer da temporada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de 32 anos vinha fazendo trabalho específico de fisioterapia e trabalhos para readquirir a melhor forma física. Durante o treinamento, ele foi visto fazendo a atividade de cruzamentos ao lado de Ricardinho e Diego Souza.
Vale destacar que o volante Michel, que já chegou a atuar emprestado por Fortaleza e Vasco e foi campeão com o Imortal da Libertadores de 2017, tem contrato com o time gremista até dezembro 2022.
Crédito: Foto:ReproduçãoInstagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados