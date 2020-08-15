Michel passa por cirurgia no joelho e ficará três meses fora de combate

Emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza desde janeiro desse ano, o meio-campista Michel passou por um procedimento cirúrgico em seu joelho na última semana. A artroscopia, realizada em um hospital particular na cidade do Rio de Janeiro, teve como objetivo corrigir um problema de cartilagem na perna esquerda.
A intervenção, com aval tanto do departamento médico do Leão do Pici como também do Tricolor, foi considerada um sucesso e, nesse momento, a expectativa é que o jogador precise de pelo menos três meses para a sua plena recuperação.
Ao todo, Michel conseguiu fazer somente seis jogos desde seu empréstimo para o clube cearense. Por isso, já existem conversas para que o vínculo de empréstimo junto ao Fortaleza seja encerrado e ele volte a se tornar opção para o técnico Renato Portaluppi.
O acordo de empréstimo entre as partes tem validade original até dezembro desse ano. Já entre o meio-campista e o Grêmio, o vínculo tem validade até o fim de 2022.