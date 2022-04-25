Michel Macedo analisa duelo do Ceará na Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Ceará volta a campo pela Copa Sul-Americana e o adversário é o General Caballero-PAR, fora de casa.
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Dentro do elenco, a consciência é que o time precisa somar pontos para manter a folga na liderança da chave.
‘É uma partida muito importante e em que nós temos de conquistar os três pontos fora de casa para permanecer em primeiro lugar no grupo. Depois desse jogo, vamos ter mais um jogo fora e estamos muito focados nesse jogo de terça-feira para buscar esses três pontos fora de casa’, pontuou Michel Macedo ao site oficial do Vozão.
100% de aproveitamento
Nos dois primeiros jogos do Ceará na Sul-Americana, o time de Dorival Junior derrotou o Independiente-ARG e La Guaira-VEN.