Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Michael Owen faz duras críticas à Fred após expulsão: 'Foi patético'

Brasileiro se livrou de cartão vermelho ao dar uma cabeçada em jogador do Paris Saint-Germain, mas foi expulso na segunda etapa em jogo válido pela Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 10:36

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 10:36

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
O ex-atacante Michael Owen criticou severamente a atuação e a atitude do meio-campista brasileiro Fred, que deu uma cabeçada no atleta adversário e foi expulso na segunda etapa, durante a partida em que o Manchester United foi derrotado para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Aos microfones da “BT Sport”, o inglês afirmou que o camisa 17 não merecia vestir a camisa do time do Old Trafford.
- Você é um homem grande. Não precisa ficar fazendo essas coisinhas petulantes e colocar seu time em risco. Se eu fosse o técnico e um dos meus jogadores fizesse isso,ele não jogaria para mim nunca mais. Foi patético.Fred se envolveu em uma briga com Paredes, deu uma cabeçada no argentino, mas escapou do cartão vermelho mesmo após o árbitro do duelo consultar o VAR. No entanto, quando o time perdia por 2 a 1, o brasileiro cometeu uma falta que o fez levar o segundo cartão amarelo e ir para os vestiários mais cedo. Com isso, o PSG conseguiu construir mais um gol e fechar o placar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados