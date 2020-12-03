Michael Owen faz duras críticas à Fred após expulsão: 'Foi patético'

O ex-atacante Michael Owen criticou severamente a atuação e a atitude do meio-campista brasileiro Fred, que deu uma cabeçada no atleta adversário e foi expulso na segunda etapa, durante a partida em que o Manchester United foi derrotado para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Aos microfones da “BT Sport”, o inglês afirmou que o camisa 17 não merecia vestir a camisa do time do Old Trafford.

- Você é um homem grande. Não precisa ficar fazendo essas coisinhas petulantes e colocar seu time em risco. Se eu fosse o técnico e um dos meus jogadores fizesse isso,ele não jogaria para mim nunca mais. Foi patético.Fred se envolveu em uma briga com Paredes, deu uma cabeçada no argentino, mas escapou do cartão vermelho mesmo após o árbitro do duelo consultar o VAR. No entanto, quando o time perdia por 2 a 1, o brasileiro cometeu uma falta que o fez levar o segundo cartão amarelo e ir para os vestiários mais cedo. Com isso, o PSG conseguiu construir mais um gol e fechar o placar.