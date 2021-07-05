'Mi casa, su casa'! Rigoni participou de pelo menos um gol em todos os jogos em que atuou no Morumbi

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Se há algo que se pode tirar de positivo do atual momento do São Paulo é o bom início de Emiliano Rigoni no clube. Contratado logo após a final do Paulistão, o argentino acumula boas atuações pelo Tricolor, participando de ao menos um gol em todas as partidas que jogou no Morumbi.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O camisa 77 estreou fora de casa, na derrota por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense.

Sua partida seguinte foi sua primeira como titular e também a sua estreia no Morumbi. Jogando em sua nova casa pela primeira vez, o atleta marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 9 a 1 sob o 4 de Julho, do Piauí, pela Copa do Brasil, no dia 8 de junho.

Depois, Rigoni voltou a jogar no Morumbi no dia 16 de junho, pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. O argentino deu o passe para o único gol do Tricolor no empate por 1 a 1, marcado por Eder.

Na partida seguinte que jogou no estádio do São Paulo, Rigoni teve excelente atuação, dando assistência para os gols de Benítez e Gabriel Sara no empate por 2 a 2 contra o Cuiabá, no dia 23 de junho.

Na última partida do São Paulo, no último domingo (4), o argentino fez o único gol são-paulino na derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino.Em um momento ruim do São Paulo, Rigoni é como uma luz em meio à escuridão. Até o momento, o time não venceu no Brasileirão. Após nove jogos disputados, o Tricolor acumula cinco empates e quatro derrotas, somando apenas cinco dos 27 pontos possíveis.

O próximo compromisso da equipe é contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (7), às 21h30, pela décima rodada do Brasileirão. Precisando da vitória para se recuperar na tabela, a equipe tem pela frente um adversário difícil.

JOGOS DE RIGONI NO MORUMBI