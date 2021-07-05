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'Mi casa, su casa'! Rigoni participou de pelo menos um gol em todos os jogos em que atuou no Morumbi

Recém-contratado pelo São Paulo, o argentino se mostra bastante confortável jogando em sua nova casa, tendo um ótimo desempenho nas partidas do Tricolor como mandante...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 17:51

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:51

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Se há algo que se pode tirar de positivo do atual momento do São Paulo é o bom início de Emiliano Rigoni no clube. Contratado logo após a final do Paulistão, o argentino acumula boas atuações pelo Tricolor, participando de ao menos um gol em todas as partidas que jogou no Morumbi.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O camisa 77 estreou fora de casa, na derrota por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense.
Sua partida seguinte foi sua primeira como titular e também a sua estreia no Morumbi. Jogando em sua nova casa pela primeira vez, o atleta marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 9 a 1 sob o 4 de Julho, do Piauí, pela Copa do Brasil, no dia 8 de junho.
Depois, Rigoni voltou a jogar no Morumbi no dia 16 de junho, pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. O argentino deu o passe para o único gol do Tricolor no empate por 1 a 1, marcado por Eder.
Na partida seguinte que jogou no estádio do São Paulo, Rigoni teve excelente atuação, dando assistência para os gols de Benítez e Gabriel Sara no empate por 2 a 2 contra o Cuiabá, no dia 23 de junho.
Na última partida do São Paulo, no último domingo (4), o argentino fez o único gol são-paulino na derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino.Em um momento ruim do São Paulo, Rigoni é como uma luz em meio à escuridão. Até o momento, o time não venceu no Brasileirão. Após nove jogos disputados, o Tricolor acumula cinco empates e quatro derrotas, somando apenas cinco dos 27 pontos possíveis.
O próximo compromisso da equipe é contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (7), às 21h30, pela décima rodada do Brasileirão. Precisando da vitória para se recuperar na tabela, a equipe tem pela frente um adversário difícil.
JOGOS DE RIGONI NO MORUMBI
São Paulo 9 x 1 4 de Julho-PI - um gol e uma assistência ​São Paulo 1 x 1 Chapecoense - assistênciaSão Paulo 2 x 2 Cuiabá - duas assistênciasSão Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino - um gol

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