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Futebol

México vence a Coreia do Sul e avança às semifinais do Mundial Sub-17

Mexicanos vão enfrentar a Holanda na semifinal e vão buscar o tricampeonato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 22:55

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 22:55

Coreia do Sul e México fizeram um jogo morno no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
No último jogo da Copa do Mundo Sub-17 realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, a festa foi comandada pelos mexicanos. Diante de um público de mais de cinco mil torcedores, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e se classificou para a semifinal da competição internacional, onde vai enfrentar a Holanda na próxima quinta-feira (14), no estádio Bezerrão, em Brasília. Foi a segunda partida dos mexicanos no Klebão e pela segunda vez eles saíram de campo com a vitória. 
Com o resultado, o México se credencia a buscar seu terceiro título de uma Copa do Mundo Sub-17. Os mexicanos conquistaram o torneio em 2005 e 2011. A seleção da terra da tequila também vai se especializando em eliminar equipes asiáticas. Antes de tirar a Coreia, também superou o Japão neste Mundial. E sempre apostando nas bolas aéreas, velha deficiência das equipes orientais. Foi dessa forma, que o México garantiu a vitória, com o gol de cabeça de Ávila. 

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O Jogo

O primeiro tempo da partida no Kleber Andrade foi muito equilibrado. No placar de 0 a 0, na posse de bola 53% a 49% para a Coreia, nos chutes a gol 5 a 4 para o México e até mesmo nas bolas na trave - uma para cada lado, Choi em finalização de fora da área e Gomez em cobrança de falta. No mais, o torcedor que foi ao Kleber Andrade não sentiu grandes emoções. 
Em um segundo tempo morno, melhor para o México, que teve competência para decidir a partida. Aos 31 minutos, quando o jogp já parecia caminha para disputa de pênaltis, o atacante Ávila aproveitou cruzamento de Ruiz, subiu mais alto que a zaga sul-coreana e cabeceou firme para abrir o placar. Os coreanos chegaram perto do empate, mas o goleiro Garcia fez grande defesa em cabeçada de Jeong.

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