México vence a Coreia do Sul e avança às semifinais do Mundial Sub-17

Coreia do Sul e México fizeram um jogo morno no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

No último jogo da Copa do Mundo Sub-17 realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, a festa foi comandada pelos mexicanos. Diante de um público de mais de cinco mil torcedores, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e se classificou para a semifinal da competição internacional, onde vai enfrentar a Holanda na próxima quinta-feira (14), no estádio Bezerrão, em Brasília. Foi a segunda partida dos mexicanos no Klebão e pela segunda vez eles saíram de campo com a vitória.

Com o resultado, o México se credencia a buscar seu terceiro título de uma Copa do Mundo Sub-17. Os mexicanos conquistaram o torneio em 2005 e 2011. A seleção da terra da tequila também vai se especializando em eliminar equipes asiáticas. Antes de tirar a Coreia, também superou o Japão neste Mundial. E sempre apostando nas bolas aéreas, velha deficiência das equipes orientais. Foi dessa forma, que o México garantiu a vitória, com o gol de cabeça de Ávila.

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O Jogo

O primeiro tempo da partida no Kleber Andrade foi muito equilibrado. No placar de 0 a 0, na posse de bola 53% a 49% para a Coreia, nos chutes a gol 5 a 4 para o México e até mesmo nas bolas na trave - uma para cada lado, Choi em finalização de fora da área e Gomez em cobrança de falta. No mais, o torcedor que foi ao Kleber Andrade não sentiu grandes emoções.