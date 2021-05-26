Meunier sai em defesa de Neymar: 'Merece os privilégios que tem'

- Os melhores jogadores têm os salários mais elevados e estão numa posição em que têm muita influência na equipe. Neymar fez muito mais do que outros e mereceu os privilégios que tem. Se é ele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, são todos excelentes profissionais, fortes, têm carisma e têm feito muito pelo futebol. Acho que eles têm de ser ouvidos, porque aquilo que eles dizem será sempre interessante - disse ao Goal.O Paris Saint-Germain perdeu o Campeonato Francês para o Lille. A equipe parisiense terminou na vice-liderança da competição.