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futebol

Meunier sai em defesa de Neymar: 'Merece os privilégios que tem'

Hoje no Borussia Dortmund, ex-jogador do Paris Saint-Germain acredita que o brasileiro 'fez muito melhor do que os outros'...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 12:39
Crédito: AFP
Hoje atuando pelo Borussia Dortmund, Thomas Meunier saiu em defesa de Neymar. Para o belga, o craque brasileiro fez por onde merecer seus privilégios na equipe francesa.
- Os melhores jogadores têm os salários mais elevados e estão numa posição em que têm muita influência na equipe. Neymar fez muito mais do que outros e mereceu os privilégios que tem. Se é ele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, são todos excelentes profissionais, fortes, têm carisma e têm feito muito pelo futebol. Acho que eles têm de ser ouvidos, porque aquilo que eles dizem será sempre interessante - disse ao Goal.O Paris Saint-Germain perdeu o Campeonato Francês para o Lille. A equipe parisiense terminou na vice-liderança da competição.
Na atual temporada, Neymar foi destaque do PSG. Ele atuou em 31 partidas, marcou 17 gols e deu 11 assistências.

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