Meunier, lateral belga, sobre homofobia no futebol: 'Não aconselho a um companheiro sair do armário'

Thomas Meunier, lateral belga, comentou sobre a questão da homofobia no futebol em coletiva desta quarta-feira. O veterano afirmou que o futebol ainda é muito preconceituoso e por esse motivo não recomendaria a um companheiro que se revelasse publicamente enquanto atleta profissional.- Estamos no século XXI e é hora de aceitarmos todos como são. É uma pena, mas uma saída não é tão óbvia no futebol. Não recomendaria a um companheiro sair do armário caso quisesse fazer. Às vezes se revelar após uma carreira e não durante como no futebol americano. A mentalidade do futebol ainda não é como deveria ser.