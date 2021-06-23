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Meunier, lateral belga, sobre homofobia no futebol: 'Não aconselho a um companheiro sair do armário'

Defensor afirmou que a mentalidade do esporte ainda é arcaica e que teme por amigos que possam revelar sua orientação sexual enquanto jogadores profissionais...
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Publicado em 

23 jun 2021 às 09:45

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 09:45

Crédito: Meunier deu depoimento importante nesta quarta-feira (JOHN THYS / AFP
Thomas Meunier, lateral belga, comentou sobre a questão da homofobia no futebol em coletiva desta quarta-feira. O veterano afirmou que o futebol ainda é muito preconceituoso e por esse motivo não recomendaria a um companheiro que se revelasse publicamente enquanto atleta profissional.- Estamos no século XXI e é hora de aceitarmos todos como são. É uma pena, mas uma saída não é tão óbvia no futebol. Não recomendaria a um companheiro sair do armário caso quisesse fazer. Às vezes se revelar após uma carreira e não durante como no futebol americano. A mentalidade do futebol ainda não é como deveria ser.
> Veja a tabela da Eurocopa
O defensor fez referência ao jogador de futebol americano Carl Nassib, do Oakland Raiders, que nesta semana revelou publicamente ser gay. Na NFL, o mês de junho é dedicado ao apoio às causas e a projetos ligados ao movimento LGBT.
No futebol, o tema está em voga por conta da aprovação de leis anti-LGBT na Hungria. Como resposta, a Alemanha pediu à Uefa que iluminasse a Allianz Arena com as cores do arco-íris, mas a entidade negou o pedido alegando ser "politicamente neutra".

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