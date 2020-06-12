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futebol

'Meu time merece nota dez', diz Lopetegui após vitória do Sevilla

Boa apresentação no 2 a 0 sobre o Betis, no jogo que marcou o retorno do futebol da Primeira Divisão deixou o treinador do time Andaluz animado.  Mas com uma preocupação...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 00:45

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 00:45

Crédito: CRIS QUICLER / AFP
O Sevilla derrotou por 2 a 0 o Betis nesta quinta-feira. O jogo que marcou a volta da Primeira Divisão do Campeonato Espanhol e o time venceu com gols de Ocampos (o melhor em campo, de pênalti) e Fernando. O resultado levou o Sevilla aos 50 pontos, em terceiro lugar contra 33 do Betis, seu arquirrival na Andaluzia e que ocupa a posição 14.
Após a partida, o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, disse que o seu time merecia nota 10:
- Recomeçar bem era importante. O time se comportou bem. Parecia que o último jogo tinha sido ontem, mas se passaram três meses e vencemos bem. O grupo merece nota máxima. Temi pelas lesões, pelos problemas musculares, mas fomos ao limite e fiz todas as substituições possíveis para evitar o pior.
Mas ele se mostra preocupado com a sequência de jogos:
- Na Alemanha, os times jogam uma vez por semana neste retorno. Aqui não será assim. Temo pelas lesões.E MAIS:Clubes que tiveram novidades no patrocínio durante a pandemiaMensagem de Róger Guedes... Confira a manhã do mercado!DIÁRIO L! DA COPA DE 70: O dia seguinte à vitória sobre a RomêniaCOLUNA DE VÍDEO: O primeiro campeonato a voltar no Brasil E MAIS:

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