'Meu sonho é jogar pelo profissional do São Paulo': João Adriano, joia do sub-20, fala ao L!

Crédito: Arquivo Pessoal

O sub-20 do São Paulo vem em boa fase na temporada, disputando as quartas de final do Campeonato Brasileiro e a segunda fase do Campeonato Paulista. Um dos destaques da equipe, o meia João Adriano despontou como jogador de confiança da equipe. Em seu primeiro ano no sub-20 do São Paulo, João Adriano tem 16 jogos, sendo oito como titular, além oito gols e dez assistências. Ele comentou sobre o seu bom momento na equipe.

- Acredito que não exista um motivo principal. Acho que o trabalho, a preparação e, com isso, as coisas vão acontecendo, vem, consequentemente, a confiança pra estar bem, fazendo bons jogos - afirmou o meia. Na entrevista exclusiva com o LANCE!, João Adriano falou sobre diversos assuntos, entre eles o seu futuro, a experiência com Alex e a inspiração em seu pai Emerson, ex-jogador.

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Você surgiu no torneio de Alegrete-RS, o Efipan, campeonato que já revelou diversos jogadores, como Ronaldinho, Neymar, Tevez e Riquelme. Como foi a experiência nessa competição? Ajudou no seu desenvolvimento?

É uma competição famosa entre as de categorias de base e a que disputei, claro, foi muito importante pra mim. Acabei de destacando e as portas se abriram para esta grande oportunidade na carreira. O São Paulo é um clube gigante e agradeço, a cada dia, por estar aqui.

Seu pai, Emerson, também foi jogador de futebol, atuando em equipes catarinenses e também no exterior. Como essa experiência e vivência do seu pai no mundo do futebol te ajuda na carreira?

Meu pai me ajudou desde sempre, me dando dica, puxão de orelha. Sempre me incentivando para eu ir atrás dos meus sonhos. Desde pequeno, sempre sonhei, quis isso e ele foi um apoio essencial para minha carreira. Sei que daqui, a virar um jogador profissional de sucesso, o caminho ainda é longo, mas quando chegar lá, e acredito muito nisso, meu pai será o principal responsável por me incentivar sempre.

O sub-20 do São Paulo chamou atenção nesta temporada ao trazer o Alex para ser treinador da equipe. Como é trabalhar com ele, um dos grandes ídolos do futebol? Ele passa muitos ensinamentos do tempo de jogador?

É uma grande oportunidade pra gente ter um treinador com a grandeza do Alex. A gente tenta absorver o máximo para aprender tudo que podemos com ele, porque ele muito para nos ensinar e ajudar na nossa formação, na carreira. Somos privilegiados em poder contar a direção que o Alex nos dá.

O São Paulo vem aproveitando diversos jogadores da base, como Marquinhos, Talles, entre outros. Sendo destaque do sub-20, acredita em uma chance em breve? Já teve contato com o profissional ou com a comissão técnica do time principal?

A gente que joga na base sempre sonha e almeja o profissional, é sempre nosso maior objetivo. Estou trabalhando firme bastante para quando a oportunidade surgir, eu estar pronto e preparado para conseguir desempenhar bem minha função. A cabeça está preparada também.

Você tem contrato com o São Paulo até julho de 2022. Já vem tendo conversas para renovar? Você pretende continuar e se tornar profissional no clube?